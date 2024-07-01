Çin’in ekonomik görünümü iyileşti

UOB ekonomisti Ho Woei Chen, Çin'in ekonomik görünümünün düzensiz toparlanmaya rağmen yılın başından itibaren iyileştiğini söyledi.

Ekonomiste göre hükümet politikaları, özellikle de mali tedbirler büyümeyi destekledi.

Chen, Haziran ayına ait son resmi imalat PMI verisinin daralmaya işaret etmeye devam etmesine rağmen, Caixin imalat PMI verisinin yükseldiğini belirtti.

UOB ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini yıllık %5,1'de tutarken, bir yıllık kredi faiz oranının 4Ç sonunda %3,2'ye düşmesini, beş yıllık LPR'nin ise 2024'ün sonuna kadar %3,95'te kalmasını bekliyor.

"YILIN BAŞINDAN İTİBAREN İYİLEŞTİ"



Çin'in ekonomik görünümü düzensiz toparlanmaya rağmen yılın başından itibaren iyileşti. UOB ekonomisti Ho Woei Chen, Çin'in ekonomik görünümünün düzensiz toparlanmaya rağmen yılın başından itibaren iyileştiğini söyledi.

Ekonomiste göre hükümet politikaları, özellikle de mali tedbirler büyümeyi destekledi.

Chen, Haziran ayına ait son resmi imalat PMI verisinin daralmaya işaret etmeye devam etmesine rağmen, Caixin imalat PMI verisinin yükseldiğini belirtti.

UOB ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini yıllık %5,1'de tutarken, bir yıllık kredi faiz oranının 4Ç sonunda %3,2'ye düşmesini, beş yıllık LPR'nin ise 2024'ün sonuna kadar %3,95'te kalmasını bekliyor.

