Almanya’da fiyat beklentilerinde kısmi düşüş yaşandı

Almanya'da ifo Enstitüsü tarafından hazırlanan ankete göre fiyat beklentileri endeksi Mayıs ayındaki 16,1 seviyesinden Haziran ayında hafif bir düşüşle 15,9 puana geriledi. Özellikle imalat ve tüketiciyle ilgili sektörlerde, önceki aya kıyasla fiyatlarını artırmayı düşünen şirket sayısı biraz daha az oldu.

ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Enflasyon oranının yavaş düşüşünü sürdürerek Mart 2021'den bu yana ilk kez Ağustos ayında %2 seviyesinin altına düşmesi muhtemel." dedi.

Tüketiciyle ilgili işkollarında fiyat beklentileri Mayıs ayındaki 23,0 seviyesinden hafif bir düşüşle 22,7 puana geriledi. Özellikle giyim ve elektronik ev aletleri perakendecileri ile sanat, eğlence ve rekreasyon sektörlerinde fiyat artışlarının daha az sıklıkta olması bekleniyor.

Tüketici elektroniği perakendecileri ve bisiklet satıcıları fiyatlarını düşürmeyi planlıyor. Ancak özellikle yiyecek ve içecek perakendecileri, otomobil satıcıları ve konaklama sektörü fiyatlarını artırmak istiyor.

İmalat sektöründe fiyat beklentileri Mayıs ayındaki 7,4 seviyesinden 6,6 puana geriledi. Özellikle enerji yoğun olmayan sektörlerde düşüş devam ederek 6,8 puanla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Enerji yoğun sektörlerde fiyat düşüşlerinin muhtemelen sona erdiği değerlendiriliyor.