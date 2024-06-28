Türkiye’nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor?

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Türkiye gri listeden çıktı. Yabancının Türkiye'ye bakış açısını olumlu yönde değiştirecek kararın kredi notu artışları başta olmak üzere kaliteli yatırımın önünü açması bekleniyor. Kritik kararın Batının sermayesini Rusya ve Çin'den çekmeye başlayacağı zamana denk gelmesi piyasaları heyecanlandırdı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) Singapur'daki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması kararını aldı. Kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi açıklama öncesi 'Başardık' notuyla paylaştı.

FATF açıklamasında Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ekonomistler bu gelişmeyle beraber Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların finansal sisteme olan güveni artıracağını belirterek kaliteli yabancı yatırımcının ülkeye girişinin önüne açacağını vurguladı.

Türkiye'nin gri listeden çıkışını Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan şöyle değerlendirdi:

"GRİ LİSTE NEDENİYLE YATIRIM YAPILAMAYACAK ÜLKELER GRUBUNDAN ÇIKIYORUZ"

Türkiye gri listede olması nedeniyle otomatik olarak yatırım yapılamayacak ülkeler grubundan çıkıyoruz. Bunu doğrudan rating gibi düşünmemek lazım. Kredi notu artışı gibi bazı yatırımcıların listesine girdik gibi düşünmemek lazım.

Daha önce gri liste nedeniyle Türkiye'ye bakmayacak yatırımcılar, şimdi çok rahat bir şekilde buraya bakacaklar. Şu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.

"BATI SERMAYESİNİ DOĞUDAN ÇEKİYOR, ÇOK DENK DÜŞEN BİR ZAMANLAMA"

Ben gri listeden çıkışımızı şu açıdan çok değerli görüyorum. Batı şuanda sermayesini doğudan yani Rusya ve Çin gibi ülkelerden çekiyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda bizim gri listeden çıkıyor olmamız aslında çok denk düşen çok iyi bir zamanlama.

"YABANCI YATIRIMCI İÇİN BİR SET KALKTI"

Şimdi belli miktarda para burada gri liste nedeniyle Türkiye'yi değerlendirmeyecekti. Artık gri listeden çıkışla beraber Türkiye'ye de yatırım konusunda değerlendirme masasında olacak.

Kısacası buradaki yabancı yatırımcı için bir set bir engel kalktı olarak görmek lazım.

Gri listeden çıkışın kredi notu artışına etkisini değerlendirecek olursak; bir ülkenin gri listede olması yabancı yatırımlarının kalitesinin düşük olacağı anlamına geliyor. Şimdi gri listeden çıkışla yabancı yatırımın kalitesi de artacak. Buda orta vadede Türkiye'nin kredi notunun daha kolay bir şekilde artabileceği anlamı taşıyor.

FATF HEYETİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

FATF'den bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret de etmişti.

Ziyarette "yerinde" denetim ile kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusundaki ilerleme değerlendirilmişti.

Ekonomi yönetimi bu ziyaretin ardından Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını söylemişti.