Apara Ekonomi Türkiye gri listeden çıktı
Giriş Tarihi: 28.6.2024 11:04 Son Güncelleme: 28.6.2024 13:50

Türkiye gri listeden çıktı

Türkiye gri listeden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini, resmi açıklama öncesinde "Başardık" mesajıyla paylaştı. Saatler 12.00'ı gösterirken beklenen açıklama geldi. FATF, 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye'nin gri listeden çıkış haberini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden "Başardık" mesajıyla paylaştı.

"BAŞARDIK"

Saat 12.00'da açıklanan FAFT kararı öncesi Bakan Şimşek "Başardık" mesajıyla Türkiye'nin gri listeden çıktığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR? AVANTAJLARI NE OLACAK?

  • Türkiye'nin dış yatırımcı nezninde imajı düzelecek.
  • Borsaya yabancı yatırımcı ilgisi artabilir.
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Türkiye gri listeden çıktı
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