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Giriş Tarihi: 28.6.2024 09:43 Son Güncelleme: 28.6.2024 09:46

İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü

İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre ülke ekonomisinde ocak-mart dönemine ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye yükseltildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme verilerine göre, ocak-mart dönemi için daha önce açıklanan yüzde 0,6'lık büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCE ÇEYREKTE KÜÇÜLMÜŞTÜ

Buna göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüdü. İngiltere ekonomisi 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde küçülmüştü.

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 0,3 büyüme kaydederken, nisanda aylık bazda büyüme göstermedi.

Hizmet sektörü bu dönemde yüzde 0,8 ve sanayi yüze 0,6 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,6 daraldı.

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İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü
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