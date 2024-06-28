Çinli otomobil üreticileri için yeni pazar payı öngörüsü

"SEKTÖRÜN YENİ YIKICISIDIR"

AlixPartners, Çinli markaların küresel olarak tüm pazarlarda büyümesini beklediğini söyledi. Ancak firma, araç güvenlik standartlarının daha sıkı olduğu ve ithal Çin elektrikli araçlarına %100 gümrük vergisi uygulanacağının açıklandığı ABD de dahil olmak üzere Japonya ve Kuzey Amerika'da çok daha küçük bir büyüme beklediğini de sözlerine ekledi.

AlixPartners'ın otomotiv ve endüstri uygulamaları küresel eş lideri Mark Wakefield yaptığı açıklamada, "Çin, pazara daha hızlı sunulan, daha ucuza satın alınabilen, teknoloji ve tasarım açısından gelişmiş ve üretimi daha verimli olan, olmazsa olmaz araçlar yaratabilen, sektörün yeni yıkıcısıdır" dedi.

Kuzey Amerika'da Çinli otomobil üreticilerinin, büyük ölçüde 2030 yılına kadar her beş araçtan birinin Çin markası olmasının beklendiği Meksika'da olmak üzere, yalnızca %3'lük bir pazar payı elde edeceği tahmin edilmekte. AlixPartners, dünyanın diğer büyük bölgelerinin çoğunda Çinli otomobil üreticilerinin payının katlanarak artmasının beklendiğini bildiriyor. Bu bölgeler arasında Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya ile Orta Doğu ve Afrika yer alıyor.

AlixPartners'a göre Çin'deki Çinli markaların da pazar payının %59'dan %72'ye çıkması bekleniyor.