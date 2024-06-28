Apara Ekonomi Cevdet Yılmaz'dan 'Gri listeden çıkış' değerlendirmesi
Giriş Tarihi: 28.6.2024 12:36 Son Güncelleme: 28.6.2024 14:01

Cevdet Yılmaz'dan 'Gri listeden çıkış' değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz’dan ’Gri listeden çıkış’ değerlendirmesi

Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede "Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" dedi.

Yılmaz, FATF kararıyla birlikte uluslararası yatırımcıların Türkiye finansal sistemine olan güveninin güçlendiğini belirtirken, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır" dedi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini vurgulayarak şunları dedi:

"Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Cevdet Yılmaz'dan 'Gri listeden çıkış' değerlendirmesi
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