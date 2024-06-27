Çin’de sanayi şirketlerinin karlarındaki büyüme yavaşladı

"ETKİN İÇ TALEP YETERSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

İş koşullarına ilişkin yakından izlenen gösterge, Mayıs ayında büyük ölçüde olumsuz ekonomik göstergelerin ardından geldi. NBS istatistikçisi Yu Weining konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkin iç talep yetersiz kalmaya devam ediyor ve sanayi karlarının toparlanması için gereken temel henüz sağlam değil" dedi.

Yu, yavaşlayan büyümeyi "yatırım gelirlerindeki düşüş de dahil olmak üzere kısa vadeli faktörlere" bağladı.

China Everbright Bank'tan Zhou Maohua, "Kâr artışındaki yavaşlamanın başlıca nedeni, üretim ve işletme maliyetleri hafifçe artarken sanayi ürünlerinin genel fiyatlarının hala düşüşte olması nedeniyle, piyasa talebinin arza kıyasla zayıf toparlanmasıdır" dedi.

Bazı sanayi firmaları arasında artan rekabetin fiyatların düşmesine yol açtığını ve genel sanayi kar büyümesine zarar verdiğini söyledi.