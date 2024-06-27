ABD’de mimarlık faturaları son 3,5 yılın en düşük seviyesinde

EŞİK DEĞERİN ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Endeks böylece 2020 yılı Eylül ayında gördüğü 40,0 puanın ardından en düşük seviyesine geldi. Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna, altında kalması düşüşe işaret ediyor.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 49,2 puandan 45,6 puana inerek, eşik değer sınırının altında kalmaya devam etti.

Açıklamada, "Firmalara gelecek yeni iş akışında da giderek artan bir yavaşlama söz konusu. Yeni projelere yönelik talepler artmaya devam ederken, bu artış geçtiğimiz aylara göre daha yavaş gerçekleşti. İmzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri ise Nisan ayındaki küçük düşüşün ardından Mayıs ayında daha da düştü. Son birkaç yıldaki yüksek enflasyon büyük ölçüde gerilemiş olmasına rağmen, yüksek faiz oranları birçok müşteride tereddüt yaratmaya devam ediyor. " denildi.