ABD’de işsizlik sigortası başvuruları azaldı

ABD'de mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, işsizlik sigortası için ilk başvurular 22 Haziran'da sona eren haftada, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 6,000 azalarak 233 bin oldu. Beklenti rakamın 3 bin azalarak 235 bin olacağı yönündeydi.

Bir önceki haftanın verisi ise 1.000 artışla 238.000'den 239.000'e revize edildi. Dört haftalık hareketli ortalama ise 236.000 ile bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 3 bin artış gösterdi. Bir önceki haftanın ortalaması 250 artışla 232 bin 750'den 233 bine revize edildi.