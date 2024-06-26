Avustralya’da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi

'KONUT PİYASASI ENFLASYONU ETKİLEDİ'

ABS, Mayıs ayında enflasyondaki yıllık artışa en önemli katkıyı sağlayanların konut, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.

Konut sektörü Nisan ayındaki %4,9 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %5,2 arttı. ABS, kiraların yıl genelinde %7,4 arttığını ve bu durumun ülke genelindeki sıkışık kiralama piyasasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Verilere göre, elektrik fiyatları Nisan ayındaki %4,2 seviyesinden Mayıs ayına kadar olan 12 ayda %6,5 artış gösterdi.

ABS, hanelerin artan enerji maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan ve devam eden hükümet desteği olmasaydı, elektrik fiyatlarının Mayıs 2024'e kadar olan 12 ayda %14,5 artacağını belirtti.