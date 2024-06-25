ECB emisyon hedeflerine uymayan şirketlere karşı önlem alabilir

'ŞİRKETLERİ DAHA ÇEVRECİ OLMAYA ZORLUYOR'

ECB, enflasyonun hala çok düşük olduğu dönemde satın aldığı yaklaşık 350 milyar Euro (375.73 milyar dolar) değerinde şirket tahvilini elinde tutuyor ve bu geniş portföyde yer alan şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor.

ECB yaptığı açıklamada, "APP ve PEPP'deki kurumsal portföyler için geçici emisyon azaltma hedefleri belirlenecek. İstenen yörüngeden sapmalar tespit edilirse, düzeltici eylemler, yetkimiz dahilinde, vaka bazında değerlendirilecektir" dedi.

ECB ayrıca bu süreç için henüz bir zaman dilimi belirlemedi ve yürürlüğe girmeden önce yeni bir Yönetim Konseyi kararı gerekebilir.