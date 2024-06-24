Güven endeksi sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,5 azalarak 115,4'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 düşüşle 108,8'e ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalarak 87,9'a geriledi.