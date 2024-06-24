Çin AB’den vergilerin iptalini istiyor

ÇİNLİ FİRMALAR KORUNMAK İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK

Çin defalarca AB'ye tarifelerini iptal etmesi çağrısında bulunarak müzakere etme isteğini dile getirdi. Pekin, Trump yönetimi tarafından hâlâ ABD'nin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinden rahatsız olan başka bir gümrük vergisi savaşına dahil olmak istemiyor, ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Çinli firmaları korumak için her türlü adımı atacağını söylüyor.

AB Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Cumartesi günü Almanya Ekonomi Bakanı'nın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında yaptığı görüşmenin ardından her iki taraf da tarife görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştı. Wentao, tartışma kapılarının "açık" olduğunu söyledi.