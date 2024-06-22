Bakan Mehmet Şimşek’ten vergi ve muafiyet açıklaması

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN VERGİ VE MUAFİYET AÇIKLAMASI!



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından motokurye ve garson bahşişlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz" dedi.