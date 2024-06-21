Euro Bölgesi imalatı yılın en kötü ayını yaşıyor

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Haziran ayında beklentilerin altında kalarak ivme kaybetti.

S&P Global'in Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Haziran ayında 50,8'e geriledi. Bu, büyümeye işaret eden 50 eşiğinin üzerinde art arda dördüncü okuma olsa da, Bloomberg anketine katılan analistler büyümenin 52,5 gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı.

S&P'nin açıkladığı rakamlar, imalat faaliyetlerinin toparlandığı yönündeki umutları boşa çıkarırken, Alman sanayisi zayıflamaya devam etti. Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI Haziran'da 52,6 oldu. Beklenti 53,4 gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın Bileşik PMI verisi beklentilerin altında büyüyerek 50,6 olarak gerçekleşti. Fransa'da ise Bileşik PMI beklentilerin altında kalarak 48,2'a geriledi.

Fransa Başkanı Emmanuel Macron'un erken seçim çağrısına ilişkin şok edici açıklaması, bölgenin ikinci büyük ekonomisinde hükümette radikal bir değişiklik olasılığını beraberinde getirdi. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia Cuma günü yaptığı açıklamada, "Olayların bu beklenmedik dönüşü muhtemelen gelecekteki ekonomik politikalar hakkında pek çok belirsizliği tetikledi ve birçok şirketin yeni yatırımlar ve siparişler konusunda frene basmasına neden oldu." dedi.

Hizmet sektörünün Euro Bölgesi'ni ayakta tutmaya devam ettiğini belirten De la Rubia, "Faaliyet geçen ay kadar artmasa ve çoğu analistin beklentisinin altında kalsa da, genel görünüm sağlam." ifadelerini kullandı.