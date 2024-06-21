Alman ekonomisi kırılganlığını koruyor

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) haziran ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede mayısta 52,4 puan olan bileşik PMI haziranda 50,6 puana geriledi.

Art arda üç aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin üstünde bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 52,7 puana düşmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da haziranda 54,2'den 53,5'e düşerek, iki ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 45,4'ten 43,4 puana inerek daralma bölgesinde yer aldı. Beklenti İmalat sanayi PMI'nın 46,4'e yükselmesi yönündeydi

Açıklamada, "Haziranda Alman özel sektöründe ticari faaliyetler art arda üçüncü kez artış gösterdi ancak imalat üretimindeki sert ve hızlı düşüş nedeniyle büyüme oranı sadece marjinal bir hızda yavaşladı." denildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İkinci çeyreğin sonunda ne kadar keskin bir düşüş yaşandı. Bazı umut verici toparlanma işaretleri gösteren imalat sektörü haziranda duvara tosladı ve ters yönde hareket etmeye başladı." yorumunu yaptı.

La Rubia, tüm göstergelerin iyileşen küresel ortama rağmen sanayi mallarına yönelik talebin artmadığını ortaya koyduğunu belirterek, Alman mallarına yurt içi ve yurt dışından gelen yeni siparişlerin büyük ölçüde daraldığını kaydetti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı ise daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.