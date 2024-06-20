Almanya’nın büyüme tahmini revize edildi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseltilirken, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak korundu.

Ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve mayısta yüzde 2,4 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,2 olması, 2025'te de yüzde 1,7'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, faiz oranı ve enflasyonun kademeli olarak gevşemesiyle özel tüketimin bu yıl yüzde 0,3 ve 2025'te yüzde 1,8 artacağı öngörülüyor.

Ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2,6 milyondan 2,74 milyona yükseleceği ve gelecek yıl 2,61 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

İşsizlik oranının 2024'te yüzde 5,9 ve 2025'te 5,6 olması öngörülüyor.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,93 milyondan 46,07 milyona ve 2025'te 46,23 milyona yükselmesi bekleniyor.

Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 87,4 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 72,8 milyar avroya ve gelecek yıl 54,4 milyar avroya gerileyeceğini öngörüyor.