ABD’nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde arttı

GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNE GÖRE YÜKSELDİ

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 207 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 194,8 milyar dolardan 221,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.