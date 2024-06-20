ABD’de konut başlangıçları mayısta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalışla 1 milyon 277 bine düştü.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 370 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde artış beklentilerinin aksine düşüş kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda aylık yüzde 4,1 artışla 1 milyon 352 bine çıkmıştı.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 19,3 azaldı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI YAKLAŞIK 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da mayısta aylık bazda yüzde 3,8 azalarak 1 milyon 386 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, mayıs ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısı, nisanda aylık yüzde 3 azalışla 1 milyon 440 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 9,5 azaldı.