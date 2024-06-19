Fed yetkililerinden ’sabır’ mesajı

"GEVŞEMENİN UYGUN OLABİLECEĞİNE DAİR BEKLENTİLERİM AZALDI"

Hem New York'tan John Williams hem de Richmond'dan Thomas Barkin faiz indiriminin zamanlaması için belirli bir zaman çerçevesi sunmaktan kaçındı, ancak tüm yetkililer ekonomik verilerin ileriye dönük politika yolundaki önemli rolünün altını çizdi.

Enflasyon, 2023'ün ikinci yarısında fiyat baskılarındaki hızlı soğumanın ardından Fed yetkililerini şaşırtarak bu yılın ilk çeyreğinde yeniden yükselişe geçmişti. Son veriler daha pozitif olsa da, yetkililer temkinli olmaya devam ediyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins Salı günü bu noktayı yineleyerek "bir iki aylık umut verici haberlere aşırı tepki vermemenin" önemli olduğunu söyledi.

Yahoo Finance'e verdiği bir mülakatta, Fed'in bu yıl bir ya da iki faiz indirimine gidip gitmeyeceği sorusuna Collins, "Her iki senaryoda da tutarlı taraflar var. Ancak ileriye baktığımda, bu yıl ne kadar gevşemenin uygun olabileceğine dair beklentim verilere baktıkça azaldı" dedi.