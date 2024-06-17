Çin’de gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış kaydederken ilk 4 aydaki yüzde 4,2 ve ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 5,7, imalat yatırımları yüzde 9,6 artarken gayrimenkul yatırımları yüzde 10,1 azalarak gerilemeyi sürdürdü.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 5 ayda yüzde 8,6 artış kaydederken gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün genel yatırımları aşağı çekmeye devam ettiği gözleniyor.

Öte yandan gayrimenkul satışları, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre zemin alanı olarak yüzde 20,3, satış değeri olarak yüzde 27,9 azaldı.

Hükümetin geçen ay gayrimenkul sektörünü canlandırmak için tamamlandığı halde satılamayan konut stokunu eritmek üzere 300 milyar yuan (yaklaşık 41,4 milyar dolar) kaynak ayıracağını duyurmasına karşın tedbirler, henüz beklenen etkiyi yaratabilmiş değil.

UİB Sözcüsü Liu Ayhua, politika tedbirlerinin etkisini göstermesinin zaman alacağı, emlak piyasasının adaptasyon sürecinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.