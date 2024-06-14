Küresel konteyner navlun fiyatlarında artış yavaşladı

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYE OLAN BİN 420 DOLARIN İSE %238 YUKARISINDA BULUNUYOR

Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadar yükseliş %77,4'e ulaştı. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %202 oldu. Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 443 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 736 doların 707 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise %238 yukarısında bulunuyor. Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %2 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında %3 yukarı geldi. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 6.032 dolardan 6.177 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 642 dolardan 661 dolara çıktı.

Shanghai-Los Angeles hattı %1 artışla 5 bin 975 dolardan 6 bin 25 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir düşüşle 693 dolar oldu.

Shanghai-New York hattında artış %1 oldu ve fiyatlar 7 bin 214 dolardan 7 bin 299 dolara kadar yükseldi.