Çin AB tarımını tehdit ediyor

ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMALARINI DEĞERLENDİRİLİYOR

Global Times gazetesinde yer alan makaleye göre domuz eti ve süt ürünleri ilk sırada yer alıyor. Son iki hafta içinde Çin hükümetinin, 2023 yılında AB'nin Asya devine tarımsal gıda ihracatının dörtte birini ve toplam ihracatın yüzde 2'sini oluşturan yaklaşık 5 milyar euro'luk her iki gıdanın ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarını değerlendirdiğini bildirdi.

Görevden ayrılan Tarım Komiseri Janusz Wojciechowski defalarca sektörün ticari çekişmelerle karışmasını istemediğini söyledi ve Nisan ayında Pekin'e ütopik bir ticari tanıtım misyonu düzenledi. Ancak Çinlilerin tarımsal gıda konusunda tetiği çekmesi giderek daha olası görünüyor.