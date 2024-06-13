Türkiye’de mayısta 110 bin 588 konut satıldı

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 3,4 AZALDI

Ocak-mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761'e düştü. İstanbul, mayısta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.

Mayısta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 34,8 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 797 konutla Antalya aldı. Bu ili 668 konutla İstanbul ve 164 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.