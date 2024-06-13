Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı Mayıs ayında %3 azaldı.

Los Angeles Limanı'ndan Foreks Haber'e mail yoluyla yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyrek döneminde 752 bin 892 konteyner elleçlendi.