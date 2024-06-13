Apara Ekonomi Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum
Giriş Tarihi: 13.6.2024 09:27 Son Güncelleme: 13.6.2024 09:27

Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum

Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in faiz indirimi yapmadan 2024 yılını tamamlama potansiyeli olduğuna işaret ederek resesyon beklediğini vurguladı.

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in 2024 yılını faiz oranlarında bir indirim yapmadan tamamlama potansiyeline işaret etti.

Gundlach CNBC'ye verdiği demeçte bu yıl bir faiz indirimi yapılacağına dair "daha az emin" olduğunu söyledi. "Neredeyse Fed'in tepkisel bir moda girdiğini hissediyorum. Veriler daha da kötüleşmeye başlarsa çok daha oynak ve hızlı tepki verecekler" dedi.

"RESESYON GÖRMEYİ BEKLİYORUM"

Gundlach, Fed'in enflasyonist baskılarla veya enflasyonu etkileyen bir olayla boğuşmaya devam etmesinin Powell'ı gelecekte "muhtemelen Fed artırımı söylemine" yönlendirebileceğini söyledi.

Mayıs ayında Gundlach, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimine gitmeye karar verebileceğini ifade etmişti.

Gundlach konuşmasında hala bir resesyon beklediğini tekrarladı ve bir yıllık bir süre içinde resesyon görmeyi beklediğini vurguladı.

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Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum
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