Talep artışı petrol fiyatlarını yükseltti

Dün 82,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 82,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,53 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 428 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Resmi verilerin de stokların azaldığını göstermesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişinin süreceği öngörülüyor.

Yaz aylarında seyahatlerin artmasıyla küresel talebin artacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.