Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu nisanda 2023 sonuna kıyasla 1 milyar dolar yükselerek 165,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,5 milyar dolar yükselişle 10,6 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2023 sonuna göre 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar yükselişle 16,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 166 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 33 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 944 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 475 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, nisanda 2023 sonuna göre 680 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 419 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.