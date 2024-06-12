Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, martta 154,5 olan ihracat miktar endeksi, nisanda yüzde 2,8 azalarak 150,1 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 146,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artarak 149,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, martta 129,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 artarak nisanda 137,6'ya çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl nisanda 127,2 olan endeks yüzde 7,2 artışla bu yılın aynı ayında 136,3 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl nisanda 88 olan dış ticaret haddi, 2 puan azalışla bu yılın aynı ayında 86 olarak kayıtlara geçti.