Japonya’da toptan fiyatlar son dokuz ayın zirvesinde

Japonya'da toptan eşya enflasyonu Mayıs ayında son dokuz ayın en hızlı yıllık artışını gösterdi. Toptan fiyatlardaki hızlı artış, zayıf yenin hammadde ithalat maliyetlerini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunun bir işareti oldu.

BOJ verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Mayıs ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarak %2,0'lık medyan tahmini aştı.

Nisan ayındaki %1,1'lik artışın ardından dördüncü ay üst üste hızlanan artışta kamu hizmetleri, petrol ve kimyasal ürünler ile demir dışı metal fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.