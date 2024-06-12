Çin’de tüketici enflasyonu sabit kaldı

"PROAKTİF BİR POLİTİKA DURUŞU GEREKLİ OLABİLİR"

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Deflasyonist baskının henüz azalmadığını düşünüyorum.TÜFE enflasyonu aylık bazda hafif negatif seyrediyor. ÜFE'deki iyileşme büyük ölçüde bakır ve altın gibi emtia fiyatlarından kaynaklanıyor ve Çin'in iç talebinin bir yansıması değil" dedi.

Birçok ekonomist Pekin'in önümüzdeki aylarda ekonomiyi bu yıl için %5 civarında olan GSYH büyüme hedefine ulaşma yolunda tutmak ve sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için daha fazla destek önlemi açıklamasını bekliyor.

Zhang, "İç talebi daha etkin bir şekilde artırmak için mali, parasal ve emlak sektörünü kapsayan daha kapsamlı ve proaktif bir politika duruşu gerekli olabilir" diye konuştu.