Apara Ekonomi ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek
Giriş Tarihi: 12.6.2024 09:33 Son Güncelleme: 12.6.2024 09:34

ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek

ABD Rusya’ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek

ABD'nin Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı öngörüldü.

ABD hükümetinin Rusya'ya çip ve diğer malların satışına yönelik daha geniş yaptırımlar açıklamayı planladığını ve bu yaptırımların Çin'deki üçüncü taraf satıcıları hedef alacağını öne sürüldü.

HONG KONG KURULUŞLARI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINACAK

Konuya yakın kaynaklara göre, Biden yönetimi mevcut ihracat kontrollerini sadece ABD'de üretilenleri değil, ABD markalı malları da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyuracak. Moskova'ya mal sevkiyatı yaptığını söylediği bazı Hong Kong kuruluşları yaptırım listesine alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri açıklayacağını doğruladı.

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ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek
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