ABD Rusya’ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek

HONG KONG KURULUŞLARI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINACAK

Konuya yakın kaynaklara göre, Biden yönetimi mevcut ihracat kontrollerini sadece ABD'de üretilenleri değil, ABD markalı malları da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyuracak. Moskova'ya mal sevkiyatı yaptığını söylediği bazı Hong Kong kuruluşları yaptırım listesine alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri açıklayacağını doğruladı.