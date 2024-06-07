Navlun fiyatlarındaki bir aylık artış %75’e ulaştı

ÇİN İHRACATINDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadar yükseliş %74,3'e ulaştı. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %181 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 384 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 730 doların 654 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise %232 yukarısında bulunuyor. Bugün açıklanan Çin ihracatında artış devam etti ve %7,6 ile piyasa beklentisi olan %4,8'in üzerine çıkıldı.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %14 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında %5 düşüş yaşandı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 5.270 dolardan 6.032 dolara çıkarken, Rotterdam-Shanghai'de 677 dolardan 642 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı %11 artışla 5 bin 390 dolardan 5 bin 975 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı değişmeyerek 695 dolar seviyesinde kaldı.

Shanghai-New York hattında artış %6 oldu ve fiyatlar 6 bin 835 dolardan 7 bin 214 dolara kadar yükseldi. Ters yönde ise sınırlı bir değişimle 628 dolardtan 626 dolara gelindi.