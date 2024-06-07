Çin’in ihracatında büyüme hızlandı

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ticaret fazlası Mayıs ayında 82,62 milyar dolar ile Nisan ayındaki 72,35 milyar dolarının ve ankete katılan ekonomistlerin 73,7 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'in ABD ile ticaretinde verdiği fazla Mayıs ayında Nisan ayındaki 27,24 milyar dolardan 30,8 milyar dolara çıktı.

Yılın ilk 5 ayında ABD ile ticerette verilen fazla 128,2 milyar dolar oldu. Yuan cinsinden bakıldığında Çin'in ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarken, ithalatta artış oranı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.