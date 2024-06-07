Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş yavaş ivme kazanıyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisine ilişkin ilk yarı yıla ait raporunda 2024-2025 ve 2026 yıllarını kapsayan büyüme ve enflasyon tahminlerini duyurdu.

Buna göre, banka, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,4'ten 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 1,1'e indirdi. Banka, 2026 için GSYH tahminini yüzde 1,3'ten 1,4'e yükseltti.

Raporda, Alman ekonomisinın yaklaşık iki yıl süren zayıflık döneminin ardından yavaş yavaş toparlandığına vurgu yapılırken "Sadece özel tüketim kademeli olarak yeniden toparlanmakla kalmayacak, aynı zamanda ihracat yılın ikinci yarısından itibaren yeniden iyileşecek." yorumunu yer verildi.

Bundesbank uzmanları, bu yıl ekonomide toparlanmanın Bundesbank'ın başlangıçta beklediğinden biraz daha yavaş olmasının muhtemel olduğunu, ülkede istikrarlı bir işgücü piyasası ve kademeli olarak düşen enflasyonun var olduğunu hatırlattı.