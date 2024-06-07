Almanya’da sanayi üretimi düştü

"DÜŞÜŞ ALMAN EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMANIN NE KADAR YAVAŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Analistler, Alman imalat sektörünün şu andaki ana sorununun sipariş eksikliği olduğunu, sanayide şimdilik güçlü bir yükselişin ufukta görünmediğini bildirdi.

Almanya'daki ve Avro Bölgesi'ndeki müşterilerin daha az sipariş vermesi nedeniyle Alman sanayisinin yeni işleri de yılın başından beri beklenmedik şekilde daraldı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayi üretiminin nisanda yine "hayal kırıklığına uğratarak" ekonominin tamamının toparlanmasının ne kadar zor olacağını gösterdiğini belirtti.

Brzeski, "Bugün açıklanan nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve ticaret verileri ise ilk stres testiydi. Karışık bir tablo ortaya çıktı. İhracat artış eğilimini sürdürürken, sanayi üretimi bir kez daha hayal kırıklığına uğradı ve Alman ekonomisindeki toparlanmanın ne kadar yavaş olduğunu gösterdi." Ifadelerini kullandı.

Ekonomik faaliyetleri baskılama potansiyeli taşıyan çeşitli konjonktürel faktörlerin hala mevcut olduğunu kaydeden Brzeski, Orta Doğu'da devam eden askeri çatışmaların bir sonucu olarak yükselen petrol fiyatlarının, sanayi ve ihracat üzerinde bir kez daha baskı oluşturabileceğine işaret etti.

Brzeski, artan şirket iflaslarının ve bazı şirketlerin işlerini yeniden yapılandıracaklarını açıklamalarının bu yıl işgücü piyasasının zayıflaması riskini artırıp, sanayide güçlü toparlanmayı baskıladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son olarak, potansiyel konjonktürel rüzgarların yanı sıra, Almanya'nın bilinen yapısal zayıflıkları bir gecede ortadan kalkmayacak ve herhangi bir toparlanmanın hızını sınırlayacak. Son haftalardaki tüm iyimserliğin ardından, Alman ekonomisinin ikinci çeyreğe resmi başlangıcı hayal kırıklığı oluşturdu. Özel tüketim zayıf kalmaya devam ediyor ve sanayi üretimi ivme kazanamıyor. Büyümenin ana itici gücü yine ihracat. Şimdilik iyimserliğe tekrar veda etmek için çok erken, ancak Alman ekonomisinin toparlanmasının inatçı kalacağı çok açık."