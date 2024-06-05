Japonya’da reel ücretler 25 aydır düşüyor

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel ücretler Nisan ayında yıllık bazda %0,7 düşerek, artan yaşam maliyetlerinin ücret artışlarından daha ağır basması nedeniyle düşüş serisini üst üste 25 aya uzattı. Ancak bu düşüş hızı, bir önceki ay yaşanan %2,1'lik düşüşten daha yavaş oldu.

2007-2009 yılları arasında reel ücretlerde 23 ay üst üste düşmüştü.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre planlanmış nakit kazançlar ya da düzenli maaşlar Nisan ayında yıllık bazda %2,3 artarak, ülkenin varlık balonunun patlamasından kısa bir süre sonra, Ekim 1994'te görülen bir önceki en yüksek seviyeye ulaştı.

SMBC Nikko Securities'in kıdemli ekonomisti Koya Miyamae, "Veriler istikrarlı ücret artışlarını teyit etti ve taban ücretlerdeki büyük artış son iş görüşmelerinin sonuçlarını yansıttı," dedi.