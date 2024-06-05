Çin Caixin PMI son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti

Çin'de Caixin Media ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında Nisan ayındaki 52.5 seviyesinden 54.0'a yükseldi.

Üst üste 17 ay aydır 50 puanın üzerinde kalan endeks, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin 50'nin üzerinde olması genişlemeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Caixin, ankete katılan hizmet sağlayıcıları tarafından bildirilen ticari faaliyet ve toplam yeni siparişlerin, sırasıyla geçen yılın Temmuz ve Mayıs aylarından bu yana en hızlı şekilde artarak üst üste 17. ay büyüdüğünü söyledi. İhracat siparişleri de art arda dördüncü ay daha hızlı bir genişleme kaydederek dokuzuncu ay üst üste genişleme bölgesinde kaldı.