Avustralya’da son 2,5 yılın en düşük büyümesi gerçekleştirdi

FAİZ ORANLARINI DAHA DA ARTIRMA İHTİMALİNİ AZALTIYOR

Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte dönemsel %0,2, yıllık %1,5 büyüme göstermişti.

Yavaşlamaya, Mayıs 2022'den bu yana yapılan 13 faiz artışının ardından hane halkı bütçeleri baskı altında kalırken, kira ve elektrik fiyatları gibi kritik alanlarda fiyatlar hâlâ hızla yükseldiğinden, perakende harcamalarındaki zayıflık neden oldu.

Veriler, Ülkenin ekonomik büyümeye dayalı refahının bir ölçüsü olan kişi başına düşen milli gelirin üst üste beşinci çeyrek dönemde de düştüğünü gösterdi.

Ülkede asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren %3,75 oranında artırılarak tüm işçiler üzerindeki maliyet baskısının yaklaşık %25 oranında hafifletilmesine neden olacak.

Yavaş büyüme, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını daha da artırma ihtimalini azaltıyor; Ancak politika yapıcılar hâlâ enflasyonun son aylarda hafif arttığının farkında.