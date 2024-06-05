ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı

"DİKKATE DEĞER ZAYIFLIKLAR GÖZLEMLİYORUZ"

ADP Başekonomisti Nale Richardson, "İş kazanımları ve maaş artışı yılın ikinci yarısına doğru yavaşlıyor. İşgücü piyasası sağlam ancak hem üreticilere hem de tüketicilere bağlı dikkate değer zayıflıklar gözlemliyoruz. " dedi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 192 bin seviyesinden 188 bine revize edildi. ADP, Mayıs ayında ücret artışının yıllık %5,0 olduğunu açıkladı.