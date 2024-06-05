ABD’de mortgage başvurularında düşüş sürüyor

"GEÇEN YILIN SEVİYESİNİN %13 ALTINDA BULUNUYOR"

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 puan artarak %7,07 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage faizi %7,07 ile Mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesi ulaştı. Anma Günü tatili için ayarlamalar yapıldıktan sonra, hem satın alma hem de yeniden finansman başvuru hacimleri düştü; satın alma faaliyetleri özellikle geçen yılın seviyesinin %13 altında bulunuyor. " dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen %31,3'ten %31,1'e indi.

15 yıllık faizinde oran 9 baz puan artışla %6,75 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 27 puan birden geriledi ve %6376 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 puan azalarak %7,21 puan oldu.