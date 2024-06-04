Portföy yöneticisinden ECB için kritik uyarı

"İNDİRİM İÇİN UYGUN OLMAYAN BİR ZAMAN YARATACAĞINA İNANIYORUZ"

Foa yayınladığı yatırımcı notunda, bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklendiğini ancak geçen haftaki enflasyon rakamları göz önüne alındığında bundan sonraki görünümün daha az net olduğunu vurguladı.

"ECB'nin üç aylık enflasyon projeksiyonlarını daha yüksek revize edeceğine ve indirim için uygun olmayan bir zemin yaratacağına inanıyoruz" diye konuyan Foa, "Bu durumda, ECB'nin bu hafta yapacağı bir kesintinin yakında bir politika hatası olarak görülebileceğine inanıyoruz" dedi.