ASEAN bölgesinde imalat koşulları iyileşti

S&P Global'in Mayıs ayı PMI verilerine göre, ASEAN bölgesinde imalat sektörü genelinde faaliyet koşulları sağlam bir şekilde iyileşti. Hem üretimde hem de gelen yeni siparişlerde daha hızlı genişlemeler kaydedildi.

Üretim gereksinimlerindeki büyüme satın alma faaliyetlerinde daha güçlü bir artışı destekledi ve bu da üretim öncesi stokların daha fazla birikmesine yol açtı. Bununla birlikte, temel talep eğilimlerinin iyileşmesi de enflasyonist baskıların yoğunlaşmasına neden oldu ve bu baskılar son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.