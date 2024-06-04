Almanya’da işsizlik beklentileri aştı

"VASIFLI ÇALIŞAN İŞGÜCÜ PİYASASINDAN AYRILMAYA DEVAM EDECEK"

Çalışma ofisinin analizine göre, belirgin vasıflı işçi açığı olan mesleklerin sayısı hafif bir düşüşle 200'den 183'e geriledi.

Ofis, yapı mühendisliği ve cephe inşaatı alanlarındaki kalifiye işgücünün yanı sıra havacılık ve uzay teknolojisindeki mühendisler için kıtlık durumunun biraz hafiflediğini söyledi.

Ancak Nahles'e göre bu durum uzun vadeli bir eğilimin göstergesi değil.

Nahles, "Demografik gelişmeler nedeniyle, çok sayıda nitelikli ve deneyimli vasıflı çalışan önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasından ayrılmaya devam edecek" dedi.