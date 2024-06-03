İngiltere’de enflasyon beklentisi geriledi

10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ankete göre beş ila 10 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri de Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olan %3,5'ten %3,2'ye geriledi.

Citi, 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını ne zaman düşüreceğini değerlendiren İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, ekonomide ne kadar enflasyonist baskı kaldığını değerlendirirken bu verilerin cesaretlendireceğini söyledi.

Citi, "PPK için bu, ileriye dönük verilerdeki ücret baskılarının azalmasıyla tutarlı olarak, ikinci tur etkilerin nispeten simetrik bir şekilde azalmaya devam ettiği konusunda daha fazla teşvik sağlamalıdır" dedi.