Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde

Çin'de imalat faaliyeti güçlü üretim ve yeni siparişlerle Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini gösterdi. Caixin/S&P Global imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 51,4 seviyesinden 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Analistler ise Mayıs ayında imalat PMI'nın 51,5 olmasını bekliyorlardı.

Üretim Haziran 2022'den bu yana en hızlı şekilde artarken, tüketici segmentindeki firmalar Mayıs ayında keskin bir büyüme kaydetti.

Katılımcılara göre, daha güçlü yerel ve küresel talep müşterilerin yeni ürünlere olan ilgisini desteklediğinden, üretim daha yüksek yeni iş girişleri ile desteklendi.

Ancak yeni ihracat siparişleri Nisan ayındaki 41 ayın en yüksek seviyesine kıyasla çok daha yavaş bir hızda arttı. Bazı katılımcılar son ticaret fuarlarının yeni işlere yol açtığını söylerken, diğerleri denizaşırı pazarlara stratejik genişlemelerine atıfta bulundu. Ancak cansız küresel ekonomi bir kısıtlama olmaya devam ediyor.