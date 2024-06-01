S&P Fransa’nın kredi notunu düşürdü

S&P, AB'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'nın kredi notunu AA'dan AA-'ye düşürdü, görünüm durağan. Karara gerekçe olarak Fransa'nın bütçe pozisyonundaki kötüleşme gösterildi.

Geçen yıl yüzde 109 seviyesinde olan Fransa'nın genel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 112,1'ye çıkmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın bu alanda Yunanistan ve İtalya'dan sonra Euro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip üçüncü ülke olduğu belirtildi.