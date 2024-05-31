Tokyo’da enflasyon mayısta hızlandı

EKONOMİSTLERİN ORTAK TAHMİNİYLE EŞLEŞTİ

Japonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkentte taze gıda hariç çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık %1,9 arttı. Ekonomistlerin ortak tahminiyle eşleşen sonuç, büyük ölçüde yenilenebilir enerji ek ücretleriyle ilgili kamu hizmeti maliyetlerinden kaynaklandı.

Bölgede bir önceki ay çekirdek enflasyon %1,6 seviyesindeydi. Tokyo enflasyon rakamları genellikle ulusal eğilimler için öncü bir gösterge kabul ediliyor.

Bölgede yıllık manşet enflasyon artışı %2,2 olurken, enerji ve gıda hariç hesaplanan diğer bir çekirdek enflasyon da aynı seviyede geldi.