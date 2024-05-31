Dış ticaret açığında büyük düşüş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Negatif takvim etkisine rağmen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, "Böylece ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 2,7 artarak 82,8 milyar dolar oldu. Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı göre yüzde 2,5 artarak 257,6 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

Bolat, nisanda ithalatın yüzde 4 artarak 29,1 milyar dolara çıktığını, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 9 azalarak 113,1 milyar dolara gerilediğini belirtti. Yıllıklandırılmış ithalatın nisanda yüzde 5,7 azalarak 350,6 milyar dolar gerilediğine dikkati çeken Bolat, Nisan 2023'te yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen ay 5,8 puan artışla yüzde 73,5'e yükseldiğini bildirdi.